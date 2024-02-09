محمد رمضان يخرج عن صمته بعد الهجوم عليه بسبب "فلسطين"
خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته، عقب تعرضه لهجوم كبير خلال الساعات الماضية؛ بسبب تجاهله "فلسطين" في أغنيته الجديدة "عربي".
وأكد رمضان، عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، بأنه ذكر فعلا "فلسطين" في أغنيته الجديدة التي ذكر خلالها الدول العربية.
وقال رمضان: "برد على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي للشباب اللي بتقول إني مذكرتش كلمة فلسطيني، لا طبعا قلت فلسطيني وبقول مصر نور عيني، عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني، فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان لأن في بعض الدول مقدرتش أقولها وبيربطنا بيهم عروبة ودم واحد زي موريتانيا وجيبوتي".
وعبّر رمضان عن سعادته لمشاركة فيوتشر ومساري في أغنيته الجديدة، مقدما الشكر كذلك لمنتج الأغنية باعتباره "رجلا ذا أصول عربية".
وطرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "عربي"، وشارك في غنائها الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر والمغني العالمي مساري.