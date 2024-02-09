محمد رمضان يخرج عن صمته بعد الهجوم عليه بسبب "فلسطين"

وقال رمضان: "برد على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي للشباب اللي بتقول إني مذكرتش كلمة فلسطيني، لا طبعا قلت فلسطيني وبقول مصر نور عيني، عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني، فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان لأن في بعض الدول مقدرتش أقولها وبيربطنا بيهم عروبة ودم واحد زي موريتانيا وجيبوتي".