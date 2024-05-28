عبد الفتاح مزين: ظاهرة جمع النجوم للمال عبر تيك توك "مخزية"

قال الفنان السوري عبد الفتاح مزين، خلال لقاء مع برنامج "كيو بودكاست"، إن مسلسل "باب الحارة" شوّه دمشق وقدَّم المجتمع بشكل متخلف، مع أن المدينة السورية في تلك المرحلة كانت "قبلة حضارية".

ورفض مزين، ظاهرة خروج بعض الفنانين على "تيك توك"، وطلب "التكبيس" من المشاهدين بهدف جمع المال. واصفًا الظاهرة بالمخزية. وأضاف: "حتى لو كان الفنان بحاجة للمال، يجب ألا يذل نفسه ويطلبه بهذا الشكل".

وعن مفهومه للفن، يأسفُ مزين لِما وصلت إليه بعض الأعمال الدرامية التي تقدم الجريمة والخيانة والتهريب وتعاطي المخدرات، كسلوكيات طبيعية في المجتمع. وأضاف: "خسارة وصول الدراما إلى هذه المرحلة. شاهدت أعمالاً من المستحيل أن أشارك بها. فما معنى الدراما إذا لم تقدم فائدة للمجتمع؟".

وحول مشاركته في مسلسل "الصديقات"، رأى مزين أن المسلسل يعالج قصة اجتماعية تتعرض لها المرأة في مجتمعاتنا. وأضاف: "دوري في العمل كان إيجابيًّا، من حيث الفحوى والمقولات التي قدمها، وهذا ما يهمني في الموضوع".

ولم ير مزين، في مسلسل الصديقات شيئًا سلبيًّا، وقال إن قصص البنات الصديقات وصلت إلى الحلول الممكنة في نهاية العمل، وكل صديقة نالت حسب شخصيتها وقيمها.