"مجزرة الكائنات الفضائية".. نظرية صادمة عن اللغز المحير

قدم عالم الفلك الأمريكي، فريدريك والتر، نظرية مثيرة تشرح سبب عدم تواصل الكائنات الفضائية مع البشر، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، قال والتر من جامعة "ستوني بروك" في نيويورك، إنه ربما تم القضاء على الكائنات الفضائية بواسطة انفجارات أشعة غاما القاتلة؛ ما يؤكد سبب عدم وجود أي اتصال بين تلك الكائنات وبين البشر على الكرة الأرضية.

ونقلت الصحيفة عن وكالة "ناسا" أن أشعة غاما عبارة عن انفجارات ضوئية قصيرة العمر، لكنها شديدة السطوع، تمتلك لمعاناً يعادل كوينتيليون (عدد يساوي مليون تريليون) سطوع الشمس، وهذا يكفي لحرق حضارة خارج كوكب الأرض بشكل كامل.

ووفقا لوالتر، فإن "غاما شعاع ضوء ذو تركيز عالٍ، وإذا كانت تتجه عبر مستوى المجرة، فقد تعمل على تطهير حوالي 10% من الكواكب في المجرة، وأن انفجار غاما يحدث في أي مجرة تقريبًا كل 100 مليون سنة".