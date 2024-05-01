هل شاهدت سابقاً غراباً أبيض اللون؟ (صور وفيديو)
التقط مصور الطبيعة والحياة البرية جاكوب باك صورة طريفة لغراب أبيض اللون، في مشهد نادراً ما يتكرر في الطبيعة، رغم وجود الغربان البيضاء في الحياة.
وسنحت تلك الفرصة الثمينة للمصور باك حين كان في مدينة أنكوراج في ألاسكا، مطلع عام 2024، حيث وثق ظهور غراب أبيض وإلى جواره آخر أسود اللون.
وكتب جاكوب عبر حسابه في إنستغرام معلقاً على الصور: "أنا سعيد جدًا لأنني فعلت ذلك. أولاً، كان هناك شعور بالإنجاز عند الخروج للبحث عن حيوان محدد والعثور عليه".
وأضاف: "ثانيًا، كان الأمر مثيرًا للاهتمام حقًا وسرياليًا رؤية شيء عادة ما يكون شائعًا جدًا، مثل الغراب، في مجموعة مختلفة تمامًا من الألوان".
ووصف الطائر النادر الذي رآه قائلاً: "إنه ريش أبيض جميل وعيون زرقاء خارقة تتناسب تمامًا مع الثلج والسماء الزرقاء".
وتابع: "الغراب الأبيض في أنكوراج، ألاسكا هو مشهد نادر للغاية. إحصائيًا، سيولد 1 من كل 30.000 غراب بهذا اللون الجذاب المتمثل في ريش أبيض بالكامل وعيون زرقاء".
وأكد أن الاختلاف في عالم الحيوان يعني إما الطرد أو الخوف، لكن الأمر الأكثر غرابة وإبهارًا هنا هو أن هذا الغراب الأبيض يرافقه دائمًا غربان أخرى ويبدو أنه يعامل بشكل طبيعي.
وتابع: "خلال المرات القليلة التي رأيت فيها هذا الغراب، كان دائمًا لديه رفيق ليس بعيدًا".
وبحسب "الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة البرية"، يُعتَقَد أن هذه الطيور مصابة بالليوسية (Leucism)، وهي حالة ناجمة عن فقدان التصبغ بسبب غياب الخلايا التي تنتج الميلانين.
ووفق ما ذكرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أحيانًا يتم الخلط بين هذه الحالة وحالة أخرى تُدعى "المهق".