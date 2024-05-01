هل شاهدت سابقاً غراباً أبيض اللون؟ (صور وفيديو)

التقط مصور الطبيعة والحياة البرية جاكوب باك صورة طريفة لغراب أبيض اللون، في مشهد نادراً ما يتكرر في الطبيعة، رغم وجود الغربان البيضاء في الحياة.

وسنحت تلك الفرصة الثمينة للمصور باك حين كان في مدينة أنكوراج في ألاسكا، مطلع عام 2024، حيث وثق ظهور غراب أبيض وإلى جواره آخر أسود اللون.