قضية "فندق بيروت".. تفاصيل مثيرة حول مقتل اللبنانية زينب معتوق

وكانت زينب تعمل موظفة استقبال في "يونيفيرسال ريزيدنس" منذ نحو 5 سنوات، وفي يوم الجريمة التحقت بعملها في الساعة 8 صباحاً كالعادة، لكنها خرجت جثة هامدة بعد تعرضها للقتل.

وكشفت مصادر أمنية أن الجاني يدعى خلف برغش وهو عامل نظافة سوري الجنسية، كان يعمل في ذات الفندق مع زينب قبل عام، بحسب قناة "الجديد"، لكنه عاد للفندق مجدداً منذ أشهر.

ويوم الجريمة، بحسب المصادر، حدثت مشادة حادة بين الجاني والضحية في بهو الفندق، قبل أن يتبعها إلى غرفة للخدمات ويعتدي عليها، ورغم العثور عليها حيّة إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها لمستشفى الجامعة الأمريكية.

وذكرت المصادر الأمنية، أن الطب الشرعي أكد أن وفاة زينب جاءت نتيجة نزيف داخلي في الرأس جراء إحدى ضربتين حادتين تعرضت لهما على يد الجاني.