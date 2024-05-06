قضية "فندق بيروت".. تفاصيل مثيرة حول مقتل اللبنانية زينب معتوق
كشفت تحقيقات السلطات اللبنانية عن تفاصيل مثيرة في قضية "فندق بيروت" بمنطقة "الروشة"، التي أسفرت عن مقتل الشابة الثلاثينية زينب معتوق.
وجرت، الأحد، مراسم تشييع جثمان زينب في بلدتها " صير الغربية" قضاء "النبطية" في جنوب لبنان، وسط عمليات بحث واسعة عن المشتبه به، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
ولاذ المتهم بالفرار بعد الكشف عن هويته وتعميم اسمه، كما داهمت قوى الأمن العام شقة يقطنها في منطقة "الأوزاعي".
وكانت زينب تعمل موظفة استقبال في "يونيفيرسال ريزيدنس" منذ نحو 5 سنوات، وفي يوم الجريمة التحقت بعملها في الساعة 8 صباحاً كالعادة، لكنها خرجت جثة هامدة بعد تعرضها للقتل.
وكشفت مصادر أمنية أن الجاني يدعى خلف برغش وهو عامل نظافة سوري الجنسية، كان يعمل في ذات الفندق مع زينب قبل عام، بحسب قناة "الجديد"، لكنه عاد للفندق مجدداً منذ أشهر.
ويوم الجريمة، بحسب المصادر، حدثت مشادة حادة بين الجاني والضحية في بهو الفندق، قبل أن يتبعها إلى غرفة للخدمات ويعتدي عليها، ورغم العثور عليها حيّة إلا أنها فارقت الحياة بعد نقلها لمستشفى الجامعة الأمريكية.
وذكرت المصادر الأمنية، أن الطب الشرعي أكد أن وفاة زينب جاءت نتيجة نزيف داخلي في الرأس جراء إحدى ضربتين حادتين تعرضت لهما على يد الجاني.
وذكر أفراد من عائلة الفتاة الضحية أنها اكتشفت اختراق الجاني خصوصية النزلاء باستخدام هاتفه للتجسس عليهم، وأن ذلك قد يكون سبب اعتدائه عليها.
وأكد الطب الشرعي أن زينب معتوق تعرضت للتعنيف والاعتداء بضربتين على الرأس من المشتبه به، ولم تتعرض للاغتصاب، وهو ما أكده أفراد من أسرتها الذين نفوا فرضية الاغتصاب، بحسب صحيفة "النهار".
وأفادت الصحيفة ذاتها بأنه لن يتم الاكتفاء بالفحص النظري، وسيتم انتظار نتائج الحمض النووي والتحاليل للخروج بتقرير نهائي عن الجريمة خلال اليومين المقبلين.
وأوضحت التحقيقات أن المشتبه به كان موقوفاً لدى فصيلة الشويفات في قضية آداب في العام 2020 بتهمة تصوير زميلاته بواسطة هاتفه الخاص.