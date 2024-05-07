وزير التربية العراقي يفصل طلابًا ويعاقب إدارة مدرسة لهذا السبب

أحمد عبد

في سابقة لم تحدث من قبل، وقّع وزير التربية العراقي إبراهيم الجبوري على كتاب عقوبة ينص على فصل أربعة طلاب ومعاقبة إدارة مدرستهم الثانوية،على خلفية تخريب الطلبة للأثاث المدرسي وتصوير الحادث ونشر تفاصيله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الوزارة، كريم السيد، لـ "إرم نيوز"، إن "الوزارة لا يقتصر عملها على تنظيم العملية التربوية التعليمية فقط، بل تتابع كل ما يخص المؤسسة التربوية، ولا تقبل متمثلة بوزيرها أي تقصير من إدارات المدارس تجاه ضبط الطلبة وسلوكهم".

وأضاف أن "الوزارة تابعت ما نشر من عملية تخريب عدد من الطلبة للأثاث المدرسي في متوسطة أنوار الكرادة المسائية، ليصدر الوزير عددًا من التوصيات التي تخص الحفاظ على الممتلكات العامة داخل المؤسسات التربوية".

وبيّن أن "الوزارة شكلت لجنة تحقيقية عاجلة لتقف على ملابسات حادثة تخريب الأثاث المدرسي، وخرجت بنتائج وتوصيات، منها فصل أربعة طلاب لما تبقى من العام الدراسي الحالي، بعد أن عملوا على العبث بأثاث الصفوف المدرسية بشكل مقصود ومتعمد"، مشيرًا إلى أن "القرار تضمن ايضًا معاقبة إدارة المدرسة بسبب تقصيرها في تنظيم الدوام وإهمالها في متابعة الطلبة".

من الجدير بالذكر، أن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها وزير تربية بشخصه في عملية معاقبة طلبة على فعل ما، وتوقيع كتاب فصل الطلبة وبأوامر منه.