بسبب فستان.. مصمم أزياء سعودي يهاجم ياسمين صبري (صور)

وروى يوسف أكبر عبر بيان كتبه بالإنجليزية عبر صفحته على "إنستغرام، أن ياسمين طلبت استعارة الفستان، أسود اللون، دون أن تدفع ثمنه على أن تنوّه بالمصمم وتعلن عن اسمه، مضيفا في بيانه أنه "وافق مقابل أن تعيد الفستان كما هو بحالته التي كان عليها حين استلمته ".

وأشار إلى أن منسقة الملابس، الخاصة بالممثلة المصرية وتدعى يمنى مصطفى، تواصلت معه وأخبرته أن "ذيل الفستان" طويل للغاية وسوف يتسبب في سقوطها ومن ثم لابدّ من قطعه، إلا أنه رفض الفكرة نهائيًا؛ لأن ذلك سوف يقضى على فكرة التصميم.