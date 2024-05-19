بسبب فستان.. مصمم أزياء سعودي يهاجم ياسمين صبري (صور)
هاجم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، الفنانة المصرية ياسمين صبري، على خلفية فستان "استعارته" منه لتظهر به في مهرجان البحر الأحمر في دورته الأخيرة والتي عقدت بمدينة "جدة" أخيرا، واصفا إياها بأنها "تفتقر للاحترام والمصداقية".
وروى يوسف أكبر عبر بيان كتبه بالإنجليزية عبر صفحته على "إنستغرام، أن ياسمين طلبت استعارة الفستان، أسود اللون، دون أن تدفع ثمنه على أن تنوّه بالمصمم وتعلن عن اسمه، مضيفا في بيانه أنه "وافق مقابل أن تعيد الفستان كما هو بحالته التي كان عليها حين استلمته ".
وأشار إلى أن منسقة الملابس، الخاصة بالممثلة المصرية وتدعى يمنى مصطفى، تواصلت معه وأخبرته أن "ذيل الفستان" طويل للغاية وسوف يتسبب في سقوطها ومن ثم لابدّ من قطعه، إلا أنه رفض الفكرة نهائيًا؛ لأن ذلك سوف يقضى على فكرة التصميم.
ولفت إلى أنه فوجىء بهما وقد نفذتا فكرة قطع الذيل، لكنه لم ينتبه إلى الأمر إلا أخيرًا حين جاءت إحدى السيدات لتجرّب الفستان.
وقال أكبر: "لا أتوقع أبداً أن يقوم أي شخص بالتعديل على تصاميمي دون إذني، أقل ما أتوقعه هو بعض الاحترام لعملي"، مضيفا "إنهما تتصرفان بغباء وترفضان تحمّل المسؤولية، لن أتعامل معهما مجددا، إنهما تفتقران إلى الاحترافية والاحترام".