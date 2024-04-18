حياة قبل 10 آلاف سنة.. العثور على بقايا عظام في المدينة المنورة (صور)

كشفت دراسة علمية حديثة تستند إلى أعمال تنقيب، عن وجود حياة عامرة تعود لنحو عشرة آلاف سنة في منطقة المدينة المنورة التي تعد مهدًا للديانة الإسلامية.

ونشرت مجلة "plos one" العلمية، الدراسة التي كشفت عن بقايا عظام بشرية وحيوانات وأدوات حجرية وخشبية ودلائل على اعتماد السكان على الزراعة في الغذاء بجانب اللحوم.

وتستند الدراسة إلى أعمال تنقيب جرت في كهف "أم جرسان" الذي يعد من أطول الكهوف في الجزيرة العربية بطول نحو 1.5 كيلومتر، فيما تم اعتماد تقنية "الكربون المشع c14" العلمية لتحديد تاريخ الاكتشافات.