السعودية.. حكاية "الأب الحافي" وابنته الجامعية تحصد الثناء
حصد أب سعودي، الثناء، وخطف الأضواء من ابنته في يوم تخرجها من الجامعة بعدما ظهر حافياً وقد أعطى حذاءه لابنته التي أتعبها المشي بحذائها ذي الكعب العالي.
ووثق ركاب سيارة مرت في المكان، رجلاً يرتدي الزي السعودي، يسير حافياً ويحمل بإحدى يديه حذاءً نسائياً ذا كعب عالٍ، فيما تسير خلفه ابنته بزي التخرج الجامعي وقد ارتدت في قدميها حذاء والدها الصيفي المنبسط.
وكشف زي التخرج الذي ارتدته الطالبة، أنها قادمة من حفل جامعة الملك خالد في مدينة أبها بمنطقة عسير، والتي شهدت مساء الخميس تخرج الدفعة 26 من طلابها وطالباتها بحضور الآلاف من الطلاب وذويهم.
وبدا الأب في نظر كل من شاهد الفيديو الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي، بطل الحفل، كما لو كان الأول على دفعة الطلاب الخريجين.
وحضرت كثير من الفتيات بين سيل التعليقات على فيديو الأب الحافي، حيث دونَّ عبارات الحب والامتنان بآبائهنَّ.
وكتبت إحداهنَّ في موقع "إكس" الذي شاهد الملايين من رواده فيديو الأب الحافي: "ليت الآباء ما يموتون ولا يمرضون ولا".
وقالت أخرى: "هالآباء ما نقول غير الله لا يضيع لهم تعب"، وعلقت ثالثة: "الآباء لهم دين عظيم على عاتق كل الأبناء".
فيما قال أحد المدونين: "الأب (ودك إنه ما يموت)... لأنه الإنسان الوحيد الذي يُقدم لك كل ما يستطيع، وكل ما يملك، ولا ينتظر منك أي شيء. صدق من قال: (إذا ذهب الأب.. انكسر ظهر ابنته).