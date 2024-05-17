السعودية.. حكاية "الأب الحافي" وابنته الجامعية تحصد الثناء

وحضرت كثير من الفتيات بين سيل التعليقات على فيديو الأب الحافي، حيث دونَّ عبارات الحب والامتنان بآبائهنَّ.

وكتبت إحداهنَّ في موقع "إكس" الذي شاهد الملايين من رواده فيديو الأب الحافي: "ليت الآباء ما يموتون ولا يمرضون ولا".

وقالت أخرى: "هالآباء ما نقول غير الله لا يضيع لهم تعب"، وعلقت ثالثة: "الآباء لهم دين عظيم على عاتق كل الأبناء".

فيما قال أحد المدونين: "الأب (ودك إنه ما يموت)... لأنه الإنسان الوحيد الذي يُقدم لك كل ما يستطيع، وكل ما يملك، ولا ينتظر منك أي شيء. صدق من قال: (إذا ذهب الأب.. انكسر ظهر ابنته).