أسنانها كالخنجر.. اكتشاف حفرية سحلية غريبة بالمغرب

كشفت عمليات تنقيب علمية حديثة في المغرب، عن حفرية سحلية بحرية "كابوسية" تسمى "خينجاريا أكوتا"، أي الخنجر الحاد، قبالة سواحل المحيط الأطلسي.

ووفق دراسة نشرت أخيرًا، فإن هذا المخلوق بحجم الحوت القاتل، ويتميز بأسنان تشبه الخنجر، وكان يصطاد في المحيطات القديمة، وعاش جنبًا إلى جنب مع الديناصورات مثل "التيرانوصور ريكس" منذ حوالي 66 مليون عام قبل أن تنقرض.

وقال نيك لونغريتش من جامعة باث البريطانية، الذي قاد الدراسة المنشورة في مجلة أبحاث العصر الطباشيري، إن هذه السحلية "واحدة من أكثر الحيوانات البحرية تنوعًا التي شوهدت في أي مكان وفي أي وقت في التاريخ، وكانت موجودة قبل انقراض الزواحف البحرية والديناصورات مباشرة".

وتم اكتشاف هذه السحلية المفترسة التي يبلغ طولها 26 قدمًا، حوالي 8 أمتار، بناءً على تحليل جمجمة وبقايا هيكلية أخرى تم اكتشافها في منجم في المملكة المغربية.