تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين (صورة)
كشف أسامة شعبان، عضو نقابة "ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان"، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل فؤاد شرف الدين الملقب بـ"كابتن السينما اللبنانية" والذي رحل فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.
آلام في الكلى وجراحة في الرأس
وكتب أسامة شعبان عبر الصفحة الرسمية للنقابة بفيسبوك: رحل عن عالمنا منذ قليل النجم السينمائي الكابتن فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون، حيث كان يتعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه.. وكان الكابتن حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصًا أن كل من يعرفه يعلم تمامًا مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن.
وأضاف أن النجم الكبير دخل قبل فترة بسيطة إلى المستشفى بسبب بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء وبعدها انتكست صحته وتبين أنه يعاني من ورم حميد في الرأس وخضع لعملية استئصال في مستشفى "سيدة لبنان" وقبل دخوله إلى غرفة العمليات كانت معنوياته عالية جدًّا.
وبعد العملية تماثل للشفاء وزاره وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري حيث منحه درعًا تكريمًا لمسيرته السينمائية.
وعاد الفنان إلى منزله، إلا أن حالته ساءت فجأة وفقد الكثير من دمه وتم إدخاله مجددًا إلى مستشفى "هارون"، حيث تم التبرع له بالدم.
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يخضع "الكابتن" غدًا لعدد من التحاليل والآشعة لكنه رحل بشكل مفاجئ.
رحلة فنية حافلة
وكانت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الممثل والمؤلف والمخرج اللبناني فؤاد شرف الدين عن 83 عامًا في أحد مستشفيات بيروت.
ونعت النقابة شرف الدين، عبر بيان شاركته في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيه "رحم الله فؤاد شرف الدين، النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، وخالص التعازي لكل أفراد أسرته لا سيما ابنته الممثلة جمانة التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة وجوده بالمستشفى".
ولُقب شرف الدين بـ"كابتن السينما اللبنانية"، نسبة لأدوار الأكشن التي أداها، منها "المحترف والأشباح" و"فتيات الرقم الصعب" و"المجازف" ، كما أخرج العديد من الأعمال العربية، أبرزها مسلسل "الدالي" الذي وقف فيه أمام النجم المصري الراحل نور الشريف.
وشارك فؤاد شرف الدين العام الماضي في مسلسل "2024"، والذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة نادين نجيم، ومحمد الأحمد.