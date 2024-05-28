تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين (صورة)

كشف أسامة شعبان، عضو نقابة "ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون في لبنان"، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل فؤاد شرف الدين الملقب بـ"كابتن السينما اللبنانية" والذي رحل فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

آلام في الكلى وجراحة في الرأس

وكتب أسامة شعبان عبر الصفحة الرسمية للنقابة بفيسبوك: رحل عن عالمنا منذ قليل النجم السينمائي الكابتن فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون، حيث كان يتعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه.. وكان الكابتن حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصًا أن كل من يعرفه يعلم تمامًا مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن.

وأضاف أن النجم الكبير دخل قبل فترة بسيطة إلى المستشفى بسبب بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء وبعدها انتكست صحته وتبين أنه يعاني من ورم حميد في الرأس وخضع لعملية استئصال في مستشفى "سيدة لبنان" وقبل دخوله إلى غرفة العمليات كانت معنوياته عالية جدًّا.