العراق.. وداع مؤثر لـ "حمامة السلام" في البصرة (صور)

شهدت محافظة البصرة العراقية، الثلاثاء، وداعاً مؤثراً لرجل الإصلاح البارز الشيخ عيسى عبد اللطيف الدوسري، الذي رحل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 85 عاماً.

وشيعت جماهير غفيرة ملأ قلوبها الحزن الدوسري شيخ حمولة اليعقوب لعشيرة الدوسري، وقارئ ومؤذن جامع "الرشيدية" بقضاء الزبير، إلى مقبرة "الحسن البصري".