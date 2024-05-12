بالذهب والشعر.. سعودي يحضر حفل زفاف خادمة عائلته (فيديو)

كما شارك في الحفل بإلقاء أبيات شعر أشاد فيها بالعروس، في تقليد سعودي متوارث، إذ يحضر الشعر في كثير من المناسبات.

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فقد ظهر الشاب وهو يقود العروس، التي يصفها بـ "الخالة ميري"، إلى عريسها، ومن ثم أوصاه بها، ووصفها أيضاً بأنها أخت كبيرة له بعد أن عملت نحو 30 عاماً في المملكة.