بالذهب والشعر.. سعودي يحضر حفل زفاف خادمة عائلته (فيديو)
أرسلت عائلة سعودية أحد أبنائها إلى إندونيسيا؛ لحضور حفل زفاف خادمة الأسرة، وتقديم هدايا لها باسم والديه، ومشاركتها فرحتها بالزواج عبر الذهب والمال والشعر.
ووثقت مقاطع فيديو وصور عديدة حضور الشاب حفل زواج عاملة المنزل، وتدعى ميري، وقد تواجد بين المدعوين الكثر بزيه السعودي، وسط احتفاء كبير به، فيما تكفلت ميري بترجمة بعض كلام الضيف.
كما شارك في الحفل بإلقاء أبيات شعر أشاد فيها بالعروس، في تقليد سعودي متوارث، إذ يحضر الشعر في كثير من المناسبات.
ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فقد ظهر الشاب وهو يقود العروس، التي يصفها بـ "الخالة ميري"، إلى عريسها، ومن ثم أوصاه بها، ووصفها أيضاً بأنها أخت كبيرة له بعد أن عملت نحو 30 عاماً في المملكة.
كما قدم لها هدية ذهبية أرسلتها والدته، ومبلغا ماليا قيمته عشرة آلاف ريال (أكثر من 2.6 ألف دولار) من والده.
وبدا المدعوون للحفل سعيدين بحضور الضيف السعودي بزيه التقليدي، بينما بادلهم الترحيب، قبل أن يقدم مبالغ مالية لبعض الأطفال.
ووجدت مبادرة العائلة وابنها تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بالعلاقة الوثيقة التي تربط الأسرة بالعاملة الإندونيسية.
وبعد سنوات طويلة من عمل الوافدين الأجانب في السعودية وباقي دول الخليج العربي، التي تستقطب الملايين منهم، تنشأ علاقات اجتماعية وثيقة بين الطرفين، وكثيراً ما تنتهي بزيارات وحضور مناسبات في دول الوافدين بعد انتهاء عملهم.