صبري عبد المنعم يكشف حقيقة وضعه الصحي

كشف الفنان المصري، صبري عبدالمنعم، تفاصيل حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة دقيقة في القلب، مشيرًا أنه في فترة "نقاهة".

وقال صبري عبدالمنعم، لـ"إرم نيوز": "كنت أعاني من تسارع في نبضات القلب مما كانت تسبب لي إجهادًا كبيرًا، وكنت أشعر بآلام بالقلب، فلجأت للدكتور جمال شعبان، وخضعت لجراحة والحمد لله نبضات القلب تتناقص تدريجيًا".

ونفى الفنان المصري ما نُشر في بعض المواقع الإخبارية حول إجرائه عملية قلب مفتوح، وقال إن هذا "غير صحيح".

وأكد عبدالمنعم أنه ما زال بالمستشفى، لكنه في مكان مميز ليقضي به فترة النقاهة، لافتًا إلى أن هذا المكان مثل الفندق.

وأثار عميد معهد القلب السابق، الدكتور جمال شعبان، قلق الجمهور بعد إعلانه خضوع الفنان صبري عبدالمنعم لجراحة بالقلب، إلا أنه طمأن الجمهور في نهاية منشوره على "فيسبوك"، مؤكدًا أنه أصبح بخير.