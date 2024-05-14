مينا مسعود يعلن خطوبته من ممثلة هندية شهيرة (صور)
كشف الفنان الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود خطوبته من الممثلة الهندية إيميلي شاه، وذلك خلال حوار مع مجلة "هالو" Hello الأمريكية.
وعلقت الصفحة الرسمية للمجلة على خبر الخطوبة قائلة: "نجم فيلم علاء الدين مينا مسعود يعلن خطوبته من النجمة الهندية إيميلي شاه.. وفي لقاء حصري مع مجلتنا، أعلن الثنائي المميز خطوبتهما عبر نشر صور مذهلة من جلسة التصوير الرسمية الأولى لهما كثنائي من اليابان".
وأضافت: "المكان الذي اختاره مينا لعرض الزواج على حبيبة عمره، وقد عبر مينا عن حماسه خلال اللقاء الحصري، وقال: شعرت أني أريد حقًا أن أتزوج هذه المرأة".
من جانبه، شارك مينا مسعود صورا جمعت بينه وبين خطيبته عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "في موعدنا الأول شعرت أنني أريد حقا أن أتزوج هذه المرأة، سعيد للغاية باختياري لحب عمري".
يذكر أن الفنان مينا مسعود انتهى أخيرا من تصوير فيلمه المصري الأول "في عز الظهر"، الذي من المفترض أن يُطرح في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.
ويشارك فيه مينا إلى جانب إيمان العاصي، ومحمود حجازي، وميرنا نور الدين، والعمل من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.