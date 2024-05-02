ياسمين عز: انتصرت قضائيا على نيشان.. ونلت تعويضا ضخما (فيديو)

أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين عز، أنها كسبت القضية التي رفعتها ضد الإعلامي اللبناني نيشان في دبي، لافتة إلى أنها أرادت أن يكون الخبر مفاجأة له.

وأضافت ياسمين عز، خلال حلقة اليوم من برنامجها "كلام الناس" المذاع عبر قناة "mbc مصر": "رفعت قضية على نيشان في مصر، والقضية أخدت مجراها وتم تحديد لها جلسة لنظرها في المحكمة".

وتابعت ياسمين عز: "أنا كنت قاصدة أقوله المفاجأة دي بعد ما كسبت قضيتي في دبي وعلى قد ما عمل حوارات على قد ما هياخد قضايا كثيرة".

وأشارت إلى أنها انتصرت قضائيا على الإعلامي اللبناني، حيث حصلت على الحكم في يوم 29 أبريل الماضي، لافتة إلي أنها ستتبرع بمبلغ التعويض "الكبير" التي حصلت عليه لأوجه الخير، مؤكدة أنها لا تبحث عن أموال، وأنها قامت بمقاضاته للخوض في أخلاقها، بحسب قولها.

وتعود أزمة ياسمين عز والإعلامي نيشان، إلى العام الماضي بعدما غابت ياسمين عن جلسة مع الإعلامي اللبناني خلال منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث كان من المفترض أن تشارك مع الإعلامي اللبناني نيشان في جلسة بعنوان الإعلام والترند، ما دفع الأخير للقول إنها مشغولة بتحضير "صوتها الشتوي"، مستخدما مصطلحات "خارجة".