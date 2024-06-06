رحيل الكلب "عازف البيانو".. هكذا كانت آخر مقطوعاته الموسيقية (فيديو)
أبدى كثيرون من محبي كلب "البيغل"، الذي يُدعى "بادي ميركوري" حزنهم بسبب وفاته، والذي طالما أسعدهم بمقطوعاته الموسيقية التي كان يعزفها من خلال "البيانو".
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، فإن الكلب أطلق عواءه الأخير، عن عمر 9 سنوات، قضى كثيرًا منها في إسعاد محبيه، وقد أُطلق عليه هذا الاسم لأنه كان يجلس أمام "البيانو" تمامًا مثل العازف "فريدي ميركوري".
وقام مالك الكلب بتعليمه العزف على البيانو، بالإضافة إلى تأدية حركات معينة أثناء العزف، منها القفز والضغط على المفاتيح، حيث بدأت قصة هذا الكلب في العزف حينما كان مالكه يجلس في البيت، وسمع البيانو يعزف بشكل مفاجئ.
هذا الأمر أثار اهتمام مالك الكلب "ميركوري"، وبدأ بتعليمه العزف بشكل حقيقي، وتأدية حركات أثناء العزف، حيث شارك الكلب ببرنامج "ذا تونايت شو"، فيما فاز بمسابقة ببرنامج "غود مورنينغ أمريكا".
وقال مالك الكلب، إن ظهور في هذه البرامج، كان بهدف لفت الانتباه، وجمع التبرعات لتبنّي الحيوانات، لكن لسوء الحظ، فقد الكلب بصره، خلال العامين الماضيين، الأمر الذي أدّى به، لاحقًا، إلى الموت، إذ لم يتمكن مالكه من إنقاذ حياته.
وكان آخر أداء احترافي للكلب في حقل ورود لمنطقة لونغ آيلاند، فيما ألهمت مقطوعاته الموسيقية الكثير من المعجبين، بالإضافة إلى طفل كان يرقص على تلك المقطوعات.