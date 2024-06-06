رحيل الكلب "عازف البيانو".. هكذا كانت آخر مقطوعاته الموسيقية (فيديو)

أبدى كثيرون من محبي كلب "البيغل"، الذي يُدعى "بادي ميركوري" حزنهم بسبب وفاته، والذي طالما أسعدهم بمقطوعاته الموسيقية التي كان يعزفها من خلال "البيانو".

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن"، فإن الكلب أطلق عواءه الأخير، عن عمر 9 سنوات، قضى كثيرًا منها في إسعاد محبيه، وقد أُطلق عليه هذا الاسم لأنه كان يجلس أمام "البيانو" تمامًا مثل العازف "فريدي ميركوري".