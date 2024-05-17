صدفة تُعيد إماراتيا إلى عائلته بعد نصف قرن (فيديو وصور)

كشفت صدفة عن مكان مواطن إماراتي فقدته عائلته قبل أكثر من 50 عاما، وظنت أنه فارق الحياة، قبل أن يعود إليها من الكويت التي كان فيها كل تلك السنوات.

وقال الكويتي عيد الجويعد العازمي على منصة "إكس"، إن المواطن الإماراتي الذي اكتشف وجوده عن طريق الصدفة بين آلاف المرضى في قسم الطب النفسي بمستشفى الكويت، عاد أمس الخميس إلى أهله بعد كل تلك السنين.

وكتب العازمي: "بفضل الله عز وجل قمت وبالصدفة بالتعرف على مواطن خليجي مقيم في مستشفى الطب النفسي منذ عام 1972".

وأضاف بعد أن "تم التواصل مع العاملين في أجهزة الدولة وبعد جهود مكثفة، بفضل الله قد تم اليوم إنهاء كافة الإجراءات الرسمية، وعاد إلى بلده سالمًا معافى إلى أهله وأحبابه بعد غياب طويل استمر 52 سنة، الحمد لله على تمام الكمال".