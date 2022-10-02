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الإمارات.. بيع صقر في مزاد بمبلغ ضخم
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 13:33 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 14:25 GMT

الإمارات.. بيع صقر في مزاد بمبلغ ضخم

شهدت الدورة الـ19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بيع صقر فريد من نوعه، بقيمة مليون و10 آلاف درهم (ما يزيد على 275 ألف دولار). والصقر من نوع "بيور جير"

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المصدر: فريق التحرير

شهدت الدورة الـ19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بيع صقر فريد من نوعه، بقيمة مليون و10 آلاف درهم (ما يزيد على 275 ألف دولار).

والصقر من نوع ”بيور جير“ من سلالة ”إلترا وايت“ الأمريكية.

وتبلغ قيمة الصقر الأصلية، مليونا و500 ألف درهم (أكثر من 410 آلاف دولار)، لكن مالكه وافق على بيعه بذلك السعر ”دعما للمعرض وزواره ولمكانة المعرض لديه ولدى محترفي وهواة ومحبي الصيد والصقور“.

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وحول مميزات الصقر، قال خالد بن سيفان، مسؤول مزادات الصقور في المعرض، إن ”دمه صافٍ وجودته عالية ومن فصيلة نادرة وبالتأكيد من اشتراه يعرف قميته“.

وأوضح بن سفيان، أن ”المزايدين في مزاد المعرض الدولي للصيد والفروسية يعرفون جيدا قيمة هذه النوعية من الصقور النادرة“.

ويشكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، فرصة مثالية للترويج للصيد المُستدام، وذلك من خلال دعوة الآلاف من زوار المعرض من الصقارين الإماراتيين والقادمين من الخارج، لاقتناء صقور فريدة من نوعها.

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