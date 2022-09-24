دبلوماسي عراقي ينشغل عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمتابعة مباراة كرة قدم

أثارت صورة تداولها ناشطون ومدونون تظهر دبلوماسيا عراقيا ينشغل عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمتابعة مباراة كرة قدم موجة من الغضب والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدون صائد الدليمي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: ”كاميرات المراقبة ترصد دبلوماسيا عراقيا منشغلا عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمتابعة مباراة كرة قدم.. هذا مو تلزمة وتكطع الگيوة على راسه؟ شوكت تصيرون رجال دولة لو بس افتهم“.

أما الناشط محمد كاظم فقال: ”ياللفضيحة ويا للعار.. كاميرات مبنى الأمم المتحدة تكشف دبلوماسيا عراقيا منشغلا عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمتابعة مباراة كرة قدم“.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها: ”نتابع موضوع الصورة التي تمَّ تداولها لموظفٍ دبلوماسيّ شُغِلَ عن متابعةِ واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة“.

وأضاف البيان الرسمي أن ”وزارة الخارجية العراقية تؤكد أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيَّةِ حضورها“.