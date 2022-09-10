مصر.. نقيب الأشراف يعلق على جدل نسب الملكة إليزابيث لـ "آل البيت"

أعادت وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، الخميس الماضي، تداول تقارير ادعت نسبها للبيت النبوي، مستشهدة بشجرة عائلة مفترضة.

لكن نقيب الأشراف في مصر، محمود الشريف، نفى لـ ”إرم نيوز“، اليوم السبت، صحة الإشاعات المتداولة بشأن نسب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي رحلت عن عمر 96 عامًا إلى آل البيت.

وقال الشريف، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”هذا الجدل ليس له أي أساس من الصحة حول نسب ملكة بريطانيا، ولا ينبغي الحديث فيه من الأساس“.

وحول صحة البيان المتداول منسوبا للنقابة كنفي رسمي لإثبات نسب إليزابيث إلى آل البيت، كشف الشريف أن النقابة لم تصدر أي بيان بالخصوص.

وأضاف: ”نقابة الأشراف لا تتدخل في جدل السوشيال ميديا ولا تتفاعل معه، ولم تصدر أي بيانات إطلاقاً في هذا الشأن“.

ومنذ وفاة الملكة إليزابيث، مساء الخميس الماضي، أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نسب الملكة البريطانية الراحلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.