خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل الأردن، على جميل ألكساندر ترميوتس.

وهنأ الديوان في تغريدة عبر ”توتير“، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بهذه المناسبة، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

كما هنأت الملكة رانيا العبدالله ابنتها بتدوينة عبر ”فيسبوك“: ”الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير“. https://www.facebook.com/photo?fbid=583305536490480&set=a.429111425243226

وحضر حفل الخطوبة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.