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خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس
تاريخ النشر: 06 يوليو 2022 10:16 GMT
تاريخ التحديث: 06 يوليو 2022 11:10 GMT

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل الأردن، على جميل ألكساندر ترميوتس. شاهد أيضا: من هو جميل ألكساندر

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المصدر: فريق التحرير
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل الأردن، على جميل ألكساندر ترميوتس.

شاهد أيضا: من هو جميل ألكساندر ترميوتس؟

وهنأ الديوان في تغريدة عبر ”توتير“، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بهذه المناسبة، متمنيا  للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.
كما هنأت الملكة رانيا العبدالله ابنتها بتدوينة عبر ”فيسبوك“: ”الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير“.
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وحضر حفل الخطوبة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.
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