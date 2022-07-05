المغرد "سيرجيو كاستل" يحذف اسم الأميرة نوف بنت بندر بعد كشف انتحاله

حذف مغرد على ”تويتر“، يدعى سيرجيو كاستل، اليوم الثلاثاء، اسم الأميرة نوف بنت بندر آل سعود من حسابه الموثق بعد أن تم الكشف عن انتحاله لاسم الأميرة بهدف الاحتيال والنصب.

وكان الحساب الذي يحمل اسم الأميرة نوف، ينشر تغريدات وردودًا على الحسابات الإخبارية ومشاهير ”تويتر“ في المملكة، يقول من خلالها إنه يقدم مساعدات مالية للمحتاجين، طالبًا إرسال بيانات الراغبين لإرسال المساعدات لهم.

ولكن غالبية الردود على مزاعمه تلك، كانت تحذيرات مغردين سعوديين كثر من كون الحساب مزيفًا، وليس للأميرة نوف، وهدف صاحبه النصب والاحتيال وسرقة البيانات.

كما شارك حساب ”توعية المجتمع“، وهو حساب يديره متطوعون لكشف طرق الاحتيال والنصب التي تستهدف السعوديين، في كشف الاحتيال، وقال إن الحساب الذي يحمل اسم الأميرة نوف، مزيف رغم كونه موثقًا.

ودفعت تلك الردود والبلاغات لإدارة ”تويتر“ فيما يبدو، مالك الحساب، لحذف اسم الأميرة نوف، ومن ثم قام بحذف سيل التغريدات التي كان ينشرها بهدف الاحتيال.

ومن غير المعروف إن كان الحساب يمت بصلة للاعب كرة القدم الإسباني الشاب، سيرجيو كاستل مارتينيز، وهو من مواليد العام 1995.

وتنتحل العديد من الحسابات الموثقة ذات الشارة الزرقاء، أسماء أميرات سعوديات، ويزعم من يديرها تقديم مساعدات مالية للمحتاجين، أو تمويل للمشاريع، وسط انتقادات لإدارة ”تويتر“ على سماحها بهذا النوع من الاحتيال رغم البلاغات الكثيرة التي تتلقاها.

ويستجيب بعض المدونين لتلك الحسابات المزيفة بالفعل، حيث تسهم شارة التوثيق الزرقاء في خداعهم وإرسال بيانات خاصة بهم للمحتالين، فيما لايُعرف لأي مدى ينخرطون في عمليات النصب تلك.

ودفع انتحال مماثل لاسم الأميرة ذاتها، العام الماضي، الأمير البارز عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، للتدخل ونشر تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ الذي يتابعه فيه أكثر من 8 ملايين شخص، كشف فيها أن الحساب مزيف.

ويعد موقع ”تويتر“ الأكثر استقطابًا للسعوديين مقارنةً بباقي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك كثير من مواطني المملكة من مختلف الشرائح والمناطق والتخصصات حسابات نشطة فيه، بينما تتوالى تحذيرات الجهات المختصة من التعرض للخداع والنصب عبر مزاعم تقديم مساعدات أو استعطاف، بالتزامن مع وجود منصات حكومية متخصصة بهذا النوع من القضايا.