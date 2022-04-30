حمامة الحرم والطفلة.. مقطع متداول في السعودية وسط ردود متباينة (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة مستلقية على الأرض وهي تلهو مع حمامة في الحرم المكي، بعد أن استطاعت إمساكها.

ويُظهر المقطع -الذي حظي بإعجاب كثيرين وبانتقاد البعض للمصور الذي واصل تصوير الطفلة دون إقدامه على إنقاذ الحمامة من اللهو الطفولي- طفلة يبدو أنها في ربيعها الثالث، تحاول تارة أن تعض الحمامة بفمها، وتارة أخرى تمسك بجناحها.

وبحسب الفيديو الذي لم تستطع ”إرم نيوز“ التحقق من وقت تصويره، فإن الحمامة ظلت إلى جوار الطفلة رغم اللهو الذي رآه البعض مؤذيا.

وقال الإعلامي السعودي قاسم الخبراني في تعليقه على الفيديو الذي نشره على صفحته الشخصية في تويتر، ”اجمل والطف مقطع لطفلة مع حمامة في ساحة الحرم“.

اجمل والطف مقطع لطفلة مع حمامة في ساحة الحرم #مكة_المكرمة pic.twitter.com/vARzfxhHNQ — الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) April 29, 2022

وكذلك الحال بالنسبة لسويد الغامدي الذي بدى إعجابه بالمقطع، حيث شارك نشر الفيديو عى صفحته في تويتر معلقا عليه ”مقطع جميل طفلة تلعب مع حمامه في ساحات #الحرم_المكي

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا}“.

مقطع جميل طفلة تلعب مع حمامه في ساحات #الحرم_المكي

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا} pic.twitter.com/8dy4UM1K2D — سـويـد الـغامـدي (@send1403) April 29, 2022

أما حساب باسم ”الرتيل“ فأبدى مشاعر مختلطة حول المشهد، متسائلا لماذا لم يقم المصور بإنقاذ الحمامة من اللهو الطفولي الذي قد يضر بالحمامة المسالمة ”مدري ليش ما عجبني ليش اللي يصور ما انقذ الحمامه ،،حمامة الحرم مسالمه والطفله لوحدها على بلاط الحرم مايصير المشاعر عندي مختلطه،عجزت اكون في اي جانب“.

مدري ليش ما عجبني ليش اللي يصور ما انقذ الحمامه ،،حمامة الحرم مسالمه والطفله لوحدها على بلاط الحرم مايصير المشاعر عندي مختلطه 😂😂😂😂😂،،عجزت اكون في اي جانب ،😭😭😭😭 https://t.co/xKzVS4lDMd — الرتيل🦋 (@nourahalharbi1) April 29, 2022

أما حساب باسم ”أبو رائد“ كان حازما في تحديد مع أي جانب يقف، قائلا في تغريدة على موقع تويتر: ”حمامة مسكينة طاحت بيد طفلة مسكينة ..لكن من يصور معتدي على خلق من مخلوقات الله ضعيف ومحرم ايذائه خصوصا في الحرم“.

حمامة مسكينة طاحت بيد طفلة مسكينة ..لكن من يصور معتدي على خلق من مخلوقات الله ضعيف ومحرم ايذائه خصوصا في الحرم . — 🌪aboraedᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@gaboraed) April 29, 2022

وللحمام في مكة المكرمة قصة خاصة، إذ يطوف فيها منذ مئات السنين، ويُعامل بشكل يغلب عليه طابع المودة والرحمة من قبل الحجاج والمعتمرين.

وعادة ما يتم تناول لقطات فريدة وغريبة للحمام في مكة، كمشهد تم تداوله قبل عامين لحمامة حطت على كتف أحد المصلين ولم تتزحزح عن كتفه رغم سجوده وركوعه.

وأما المشهد الآخر والذي حاز على تفاعل واسع و تداوله النشطاء العام الماضي، فكان لحمامة تظهر خلف المصلين في مكة وهي تقوم بحركات شبيهة بتأدية الصلاة.

ويحرص زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة، على إطعام الحمام ويتجنبون الإساءة له أو إزعاجه بأي شكل من الأشكال.