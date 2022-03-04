مصر.. أزمة بين نقابة الإعلاميين و"MBC" بسبب شريف عامر ومبروك عطية‎‎

اندلعت أزمة حادة بين نقابة الإعلاميين في مصر، ومجموعة قنوات ”إم بي سي“، بعد أن أعلنت الأولى تقدمها ببلاغات للنائب العام للتحقيق مع الإعلامي شريف عامر، والداعية مبروك عطية.

في المقابل، أصدرت ”إم بي سي“ بيانا هاجمت فيه النقابة، واصفة إياها بأنها ”تخطت صلاحيتها“.

وكانت النقابة قدر أصدرت عصر الخميس، قرارا باستدعاء شريف عامر، بدعوى ”مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني“، بعد استضافته الدكتور مبروك عطية أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، في برنامج ”يحدث في مصر“ بفضائية ”إم بي سي مصر“.

وقال مبروك عطية، خلال ظهوره في البرنامج، إن ”ثلاثة أرباع الزيجات في مصر حرام“، حيث اعتبر أن ”غير القادر على الباءة زواجه حرام خاصة أن هناك من يتعاطى أدوية من أجل الإنجاب وهذا حرام“.

وحذرت النقابة، القناة، من ”تبني برامج غير هادفة، وخريطة إعلامية لا تتناسب مع حجم الإنفاق“، بحسب تعبيرها.

إجراءات قانونية

وفي تطور للأزمة، أعلنت النقابة في بيان أصدرته مساء الخميس، أنها ”ستتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يسيء للشعب المصري وتحديدا الأخطاء الفادحة التي ارتكبها شريف عامر ومبروك عطي“، بحسب وصفها.

وأشارت النقابة إلى أن ”الفيديو الخاص منشور على الصفحة الرسمية للنقابة، وتدعو الجميع إلى مشاهدته.. هذا غيض من فيض التجاوزات المهنية والأخلاقية بحق المجتمع والمشاهدين“.

وأضاف البيان: ”إننا في دولة قانون ولن يسمح بإهانة المصريين، والنقابة ستسمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلامية“، بحسب قول النقابة.

تخطت صلاحيتها

وردت ”مجموعة إم بي سي“، على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين، واصفة إياه بأنه تضمن ”الكثير من التجاوزات الغير موضوعية حول MBC مصر وبرامجها“.

وقالت المجموعة في بيان لها، إنه ”منذ انطلاقها في مصر قبل عشر سنوات، وهي تضع بين أساسيات عملها احترام الثوابت الوطنية، وتُعلي من شأن القيم المجتمعية، ولم ولن تسعى أبداً لتقديم أي عمل برامجي أو درامي يسيء للمجتمع أو لجمهورها العريض في مصر والعالم العربي“.

وأضافت أن ”النقابة بإصدارها هذا البيان قد تخطت صلاحيتها المحددة في قانون تأسيسها، وفي الوقت ذاته فإنها قد تعدت الخط الفاصل بين النقد البناء والتجاوز الغير موضوعي“.

وأوضحت ”أم بي سي“ بالقول: ”ادعت النقابة على غير الحقيقة أن الإعلامي شريف عامر استمر في ارتكاب المخالفات المهنية وإهانة الشعب المصري، وتؤكد المجموعة أن هذه الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة“.

وأكدت أن الإعلامي شريف عامر ”يُطبق كل المعايير المهنية وفريق برنامج يحدث في مصر يضم نُخبة من أبرز الإعلاميين المصريين، ولا يقبل بأي تجاوز مهني“.

واستكمل البيان: ”ادعت نقابة الإعلاميين في بيانها أنها رصدت ضعف الخريطة البرامجية لقنوات MBC مصر، وأن المحتوي الذي يُقدم لا يليق بحجم الإنفاق، وتؤكد المجموعة أن هذه الادعاءات غير موضوعية“.

وتابع: ”النقابة لا تعلم أساسا حجم الإنفاق على المحتوى داخل قنوات MBC مصر، ولا تمتلك أي أرقام أو إحصائيات رسمية موثقة يمكن أن تستند إليها في بياناتها، وبالتالي ما تم ذكره في بيان النقابة هو أقوال مرسلة لا أساس لها من الصحة“.

وذكر البيان: ”طالبت نقابة الإعلاميين، قنوات MBC مصر، بتحسين مستوى رسالتها الإعلامية، وتؤكد إدارة قنوات MBC أنها مُلتزمة دوماً بتقديم أعلى مستوى برامجي ترفيهي وتثقيفي يلبي احتياجات المشاهد المصري والعربي، وتضع اهتمامات المشاهد والقيم الأساسية في المجتمع في أولويات رسالتها الإعلامية وهي تستقي تقييمها من المُشاهدين والمُتابعين لها في مصر والعالم العربي“.

واختتمت مجموعة ”أم بي سي“ بيانها بالتأكيد على أنها ”تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون تجاه أي هيئة أو جهة تتجاوز في حقها أو حق أحد من إعلاميها أو منسوبيها أو ممثليها“.