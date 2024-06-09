"معجزة".. إنقاذ طفل سوري سقط في بئر (فيديو وصور)

نجحت فرق إنقاذ متخصصة، في سحب طفل سوري من داخل بئر ارتوازي ضيق في محافظة أدلب، شمال غرب البلاد، في معجزة قلما تتكرر مع حوادث السقوط في الآبار.

وأعلن الدفاع المدني السوري العامل في المنطقة، نجاح فرقه في الوصول إلى الطفل عسكر دياب بعد نحو أربع ساعات من سقوطه، وبدء عمليات إنقاذه.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الموقع، لحظة إخراج الطفل وسط فرحة عارمة في المكان من قبل ذوي الطفل وعدد كبير من الأهالي الذي تجمعوا قرب البئر في قرية تل أعور غربي إدلب.