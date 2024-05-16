محمد رمضان يكشف سر وزنه الزائد.. ويعبّر عن امتنانه للشعب المغربي

كشف الفنان المصري محمد رمضان السر وراء وزنه الزائد مؤخرًا، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى طبيعة الشخصية التي يقدمها في فيلمه القادم "أسد".

وأكد رمضان في لقاء تلفزيوني أجراه في المغرب على هامش مشاركته المرتقبة في مهرجان "موازين" أنه يحرص على أن يكون شكل جسمه مرتبطًا بالشخصية التي يقدمها في العمل، وهو ما جعله يبدو نحيفًا للغاية في مسلسل "ابن حلال" لأن بطل العمل كان فقيرًا يأكل وجبة واحدة، بينما ظهر في فيلم "شد أجزاء" ببنية قوية وعضلات بارزة، لأن طبيعة شخصية ضابط الشرطة التي كان قدمها تطلبت ذلك.

وكشف عن أسباب عدم تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة "، مشيرًا إلى أنه لا يحب استثمار النجاح الشديد الذي يحققه عمل ما للفنان ويرغب دائمًا في خوض تحد جديد بروح حماسية، معتبرًا أن الأجزاء الثانية تعد نوعًا من الكسل والاستسهال واللعب في المضمون.

وعلق الفنان الشهير على ظاهرة " أشباه محمد رمضان" حين يستغل أحدهم التشابه في الملامح مع رمضان ويبدأ يتوسع فيها عبر الملابس والأداء، موضحًا أن الناس في الشارع تحرص على التقاط الصور مع هؤلاء الأشباه أكثر من حرصها على التقاط الصور مع النجوم أحيانًا.

ووجَّه الفنان المصري كلمة للجمهور المغربي أكد فيها أنه يشعر بالامتنان الشديد لهم، لأنهم أول من دعموه في بداياته الفنية حتى أن أغنية "نمبر وان" التي كانت تمثل بداياته في الغناء تصدرت الترند في المغرب في نفس توقيت تصدرها الترند في مصر، مشيرًا إلى أن أول "ديو" له قدمه كان مع المطرب المغربي سعد لمجرد الذي وصفه بـ"الصديق والأخ".

وأعرب محمد رمضان عن سعادته بدعوته للمشاركة في مهرجان "موازين" المغربي الذي وصفه بـ"الحدث الموسيقي الأكبر في أفريقيا والوطن العربي"، مشيدًا بالاهتمام الرسمي من جانب الدولة المغربية، والذي لمسه بنفسه حين زار معرض الرباط الدولي للكتاب، حتى أنه لاحظ أن تواجد وزير الثقافة المغربي لا يقتصر على حفل افتتاح المعرض كما يحدث عادة في البلاد العربية.