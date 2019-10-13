بينها سيلفي رهبان بوذيين.. شاهد أبرز صور مسابقة أنستغرام للفوتوغرافيا

في أعقاب الاحتفال بالفائزين بجوائز مسابقة ”فوتو بوكس أنستغرام الفوتوغرافية“ السنوية الثانية في لندن الليلة الماضية، سلطت صحيفة ”ذا صن“ الضوء على أجمل الصور المشاركة في المسابقة.

وتقام مسابقة ”أنستغرام“ للتصوير الفوتوغرافي كل عام، وتشهد تقديم المصورين المحترفين والهواة أفضل وأجمل الصور الطبيعية غير المعدلة.

وحصلت المصورة البريطانية ”ديمبي بالوتيا“ على جائزة أفضل ”صورة أنستغرام لمسابقة عام 2019″، وتلقت 5 آلاف جنيه إسترليني، لصورتها ”فلاينغ بويز“ والتي صُورت في الهند في أبريل الماضي.

وحصل 9 فائزين في فئات مختلفة على 500 جنيه إسترليني بفضل صورهم الخلابة، والتي تنوعت بين لقطات لمعبد فيتنامي مذهل، وملاكمة تضع قفازيها، وقطة مظللة، وعائلة منغولية.

ولفت الأنظار صورة لركاب يجلسون فوق قطار ينطلق من مدينة ”دكا“ في بنغلاديش، إضافة إلى صياد سمك يقف على قدم واحدة ليحمل معداته بيديه وساقه الأخرى في ميانمار.

كما شملت الصور البارزة الأخرى أمًا تشرب كأسًا من الشمبانيا أثناء إطعامها طفلها وصورة سيلفي جماعية التقطها الرهبان البوذيون.