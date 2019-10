حافي القدمين.. رئيس وزراء الهند يجمع القمامة على أحد الشواطئ (فيديو)

أظهر مقطع فيديو رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، وهو يقوم بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ مدينة ماماباليبورام.

ونُشر الفيديو، اليوم السبت، عبر حساب ”مودي“ الرسمي على موقع ”تويتر“.

وأظهر الفيديو رئيس الوزراء الهندي وهو يسير حافي القدمين ويجمع القمامة داخل كيس بلاستيكي، حمله في النهاية على ظهره ليعطيه لأحد العمال.

ويأتي الفيديو ضمن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة.

ويعد انتشار القمامة تحديًا كبيرًا أمام الهند، التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها نحو 15 مليون كيلوغرام.

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes.

Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff.

Let us ensure our public places are clean and tidy!

Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2019