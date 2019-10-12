حافي القدمين.. رئيس وزراء الهند يجمع القمامة على أحد الشواطئ (فيديو)

حافي القدمين.. رئيس وزراء الهند يجمع القمامة على أحد الشواطئ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، وهو يقوم بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ مدينة ماماباليبورام.

ونُشر الفيديو، اليوم السبت، عبر حساب ”مودي“ الرسمي على موقع ”تويتر“.

رئيس وزراء #الهند يجمع بنفسه زجاجات البلاستيك من على شاطيء لتنظيفه

رئيس وزراء #الهند يجمع بنفسه زجاجات البلاستيك من على شاطيء لتنظيفه#إرم_نيوز

تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في السبت، ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

وأظهر الفيديو رئيس الوزراء الهندي وهو يسير حافي القدمين ويجمع القمامة داخل كيس بلاستيكي، حمله في النهاية على ظهره ليعطيه لأحد العمال.

 ويأتي الفيديو ضمن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة.

ويعد انتشار القمامة تحديًا كبيرًا أمام الهند، التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها نحو 15 مليون كيلوغرام.

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