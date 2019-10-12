حافي القدمين.. رئيس وزراء الهند يجمع القمامة على أحد الشواطئ (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، وهو يقوم بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ مدينة ماماباليبورام. ونُشر الفيديو، اليوم السبت، عبر حساب ”مودي“ الرسمي على موقع ”تويتر“. رئيس وزراء #الهند يجمع بنفسه زجاجات البلاستيك من على شاطيء لتنظيفه رئيس وزراء #الهند يجمع بنفسه زجاجات البلاستيك من على شاطيء لتنظيفه#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem…