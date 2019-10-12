طارق حامد يسير على درب ”جنش“ وينشر رسالة غاضبة من مسؤولي نادي الزمالك على ”إنستغرام“

كشف طارق حامد، لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، عن حالة الغضب التي تنتابه خلال الفترة الأخيرة بشأن ملف تعديل عقده ماليًا مع الفريق بما يتناسب مع ما يقدمه في الملعب.

وكتب طارق عبر خاصية ”ستوري“ على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“: ”انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن قد طفح الكيل ولن أصبر مرة أخرى“.

طارق حامد يقلد جنش

ويبدو أن اللاعب الدولي لم يجد مفرًا من اللجوء إلى السوشيال ميديا مثلما فعل زميله محمود عبد الرحيم جنش وطالب بالحصول على مقدم تعاقده على ”إنستغرام“، ليبدأ الأمر بأزمة بينه وبين مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، وتنتهي بصلح بين الطرفين ووعد بإنهاء أزمة المستحقات.

وأثارت رسالة طارق حامد الجدل بين جمهور نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يعد من أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم التزامًا، في الوقت الذي يستعد الأبيض لخوض سلسلة من المواجهات الصعبة والمصيرية يبدؤها بلقاء القمة أمام الأهلي، السبت المقبل، في الدوري المصري، وقد تتسبب هذه الرسالة في إثارة الأزمات وتشتت الفريق بالحديث عن المستحقات المالية بدلًا من التركيز في المباريات المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرًا عن تلقي طارق حامد عرضًا من أحد الأندية في الدوري السعودي، بمقابل مادي ضخم، إلا أن مسؤولي الزمالك طلبوا منه إغلاق ملف احترافه، ووعدوه بتعويضه ماديًا بتعديل عقده ليصبح الأعلى أجرًا بين اللاعبين وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويقدم طارق حامد مع الزمالك مستوى مميزًا خلال الموسمين الماضيين، استطاع من خلاله تثبيت أقدامه في خط وسط منتخب مصر، وساهم في تتويج الأبيض بعدد من البطولات أبرزها الكونفدرالية وكأس مصر في الموسم الماضي.

ويعاني نادي الزمالك خلال الفترة الحالية من أزمة في توفير مستحقات عدد من اللاعبين ومقدم تعاقد آخرين، في الوقت الذي طالب فيه أكثر من لاعب تعديل عقده، بينهم محمد عبد الغني وعبد الله جمعة وطارق حامد.

هل يهرب طارق حامد على طريقة كهربا؟

ويخشى جمهور نادي الزمالك من تفكير طارق حامد في الرحيل عن الفريق على طريقة محمود عبد المنعم كهربا، الذي كان قد دخل في سلسلة أزمات مع مرتضى منصور رئيس النادي بسبب عدم تعديل عقده.

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي متجهًا إلى تركيا، ثم منها إلى البرتغال والتوقيع مع نادي أفيس البرتغالي، وتتردد أنباء قوية حاليًا عن توقيعه للنادي الأهلي المصري وانضمامه لصفوف الفريق في شهر يناير المقبل.

جنش

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك قد أعلن مؤخرًا انتهاء أزمة محمود عبد الرحيم ”جنش“، بعدما كتبه حارس الفريق عبر حسابه على ”إنستغرام“ بشأن عدم حصوله على مقدم تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”تلقيت مكالمة من جنش ووكيله أحمد يحيى، واعتذر خلالها الحارس عمّا حدث، أعتبره مثل أبنائي أحمد وأمير“.

وكان جنش (32 عامًا) قد كتب عبر حسابه على ”إنستغرام“ أنه لم يحصل على مقدم تعاقده من الزمالك قائلًا: ”هل إصابتي هي السبب؟“.

وتعاقد الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع 3 حراس مرمى، محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، بعد الإصابة التي تعرض لها جنش في معسكر منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019.

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق أنه تقرر تعديل عقد جنش مع كل من طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني.