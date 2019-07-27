أكثر من 100 قتيل جراء فيضانات غمرت ثلث مساحة بنغلادش

المصدر: أ.ف.ب

قُتل أكثر من 100 شخص بفيضانات موسمية في بنغلادش فيما كانت مستويات المياه تواصل الارتفاع الجمعة، على ما أعلنت السلطات.

وتم إحصاء 30 حالة وفاة منذ الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 114، في حصيلة تُعتبر من الأسوأ خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت السلطات إلى ان معظم الضحايا غرقوا، بينما قُتل آخرون جراء انهيارات أرضية أو لدغات أفاعي أو بسبب الصواعق.

وتأثّر خمسة ملايين شخص بهذه الفيضانات منذ 10 تموز/يوليو، واضطر مئات الآلاف إلى ترك منازلهم، وفق السلطات.

وقال المركز الرسمي للوقاية من الفيضانات إن 26 من أصل 64 منطقة، أي ثلث مساحة البلاد، قد غمرتها الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات.