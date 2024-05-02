الكويت.. مشهد الفياغرا يثير انتقادات واسعة في فيلم "شهر زي العسل" (فيديو)

تداول مدونون كويتيون كثر، مشهدًا من فيلم "شهر زي العسل" المثير للانقسام والجدل، اعتبروه مسيئًا للعادات والتقاليد الاجتماعية في البلد الخليجي؛ لأنه يدور حول تأثير حبة (الفياغرا).

ويظهر في المشهد، بطلا الفيلم، الفنان محمود بوشهري والفنانة نور الغندور، التي تتناول حبة "فياغرا" بعد خجل زوجها من كشف نوع ذلك الدواء، واضطراره للقول كذبًا أنه مسكن للصداع.

ووصف مدونون الفيلم بأنه "فن هابط"، وقال أحدهم في تعليق على "إنستغرام": "بصراحة المفروض يتعاقبون مثل هدى حسين"، في إشارة للجدل الذي تسبب به مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض في رمضان الماضي، وواجه اتهامات مماثلة بالإساءة للعادات والتقاليد المحافظة، قبل معاقبة نجومه.