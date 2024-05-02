الكويت.. مشهد الفياغرا يثير انتقادات واسعة في فيلم "شهر زي العسل" (فيديو)
تداول مدونون كويتيون كثر، مشهدًا من فيلم "شهر زي العسل" المثير للانقسام والجدل، اعتبروه مسيئًا للعادات والتقاليد الاجتماعية في البلد الخليجي؛ لأنه يدور حول تأثير حبة (الفياغرا).
ويظهر في المشهد، بطلا الفيلم، الفنان محمود بوشهري والفنانة نور الغندور، التي تتناول حبة "فياغرا" بعد خجل زوجها من كشف نوع ذلك الدواء، واضطراره للقول كذبًا أنه مسكن للصداع.
ووصف مدونون الفيلم بأنه "فن هابط"، وقال أحدهم في تعليق على "إنستغرام": "بصراحة المفروض يتعاقبون مثل هدى حسين"، في إشارة للجدل الذي تسبب به مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض في رمضان الماضي، وواجه اتهامات مماثلة بالإساءة للعادات والتقاليد المحافظة، قبل معاقبة نجومه.
وفيلم "شهر زي العسل" من تأليف الكاتب المصري إياد صالح، وإنتاج اللبناني جمال سنان، وإخراج إيلي السمعان، إلا أنه مقدم باللهجة الكويتية عبر بطليه الفنانة المصرية نور الغندور والإيراني محمود بوشهري.
وبعد مرور أيام قليلة على بدء عرضه على منصة "نتفليكس"، تعهد المحامي الكويتي، هاني حسين، قبل يومين، باللجوء للنيابة العامة.
وقال حسين: "بعد الاطلاع شخصيا على بعض مقاطع الفيلم.. الفاشل، وهو من بطولة محمود بوشهري ونور الغندور، سيتم تقديم شكوى إلى النيابة العامة يوم الأربعاء القادم، لمخالفة الفيلم للعادات والقيم الإسلامية والاجتماعية التي جبل عليها المجتمع الكويتي".
وينقسم الكويتيون بشأن "شهر زي العسل"، حيث أبدى بعضهم إعجابه بالفيلم، ووصفوه بالرومانسي والكوميدي والخفيف، مع إشادة بأداء الفنانة الغندور فيه، واعتبروا قصته هادفة، ويحث على الزواج التقليدي بعيدًا عن قصص الحب قبل الزواج.
فيما انتقد فريق آخر الفيلم كليًّا، وقالوا إنه لا يراعي العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، مذكرين بما تسبب به مسلسل "زوجة واحدة تكفي" من انتقادات واسعة للسبب ذاته، وكان أيضًا باللهجة الكويتية رغم كون أبطاله غير كويتيين، على حد قولهم.