ضربة شمس تُدخل "شاروخان" المستشفى

دخل نجم بوليوود شاروخان إلى المستشفى في أحمد آباد، أكبر مدن ولاية كجرات الهندية، بعد تعرّضه لضربة شمس، عندما كان يشاهد مباراة الدوري الهندي الممتاز بين فريقه "كولكاتا نايت رايدرز" و"سنريسرز حيدر أباد"، أخيرًا.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية عن مصادر قولها إن "الممثل كان يعاني من الجفاف وسط ارتفاع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في أحمد آباد"، لافتًا إلى أنه "الآن، تحت الملاحظة الطبية، رغم أن حالته الصحية مستقرة، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المستشفى".