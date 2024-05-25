يشبه النساء.. حسن شاكوش يتعرّض للسخرية لارتدائه "طرحة"

وظهر "شاكوش" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، روج خلاله لأغنيته الجديدة وهو يجلس بأحد الفنادق ويرتدي غطاء رأس مزركشًا بألوان تشبه أزياء السيدات، إضافة إلى ملابسه الغريبة.

وجاءت تعليقات متابعيه كالآتي: "يارب يكون عن اقتناع"، وكتب آخر: "مدام شاكوش.. أنا بجد فرحان لأني شوفتك.. أومال شاكوش فين؟".

وكتبت ناشطة على "تيك توك" تدعى سندس: "لو كنت لبست طرحة سودة كانت هتليق أكتر على فكرة.. ربنا يثبتك يارب".

وعلقت ناشطة أخرى بالقول: "الطرحة ماشية مع الطقم إيه.. جامدة".

بينما سخرت ناشطة من غطاء الرأس، قائلة: "لسه مرجعش لريم لبسها"، لتعيد الأنظار إلى اتهام ريم طارق طليقة حسن شاكوش له بالتحفظ على ملابسها ورفضه إعادتها لها، خاصة أنه ظهر في أحد مقاطع الفيديو، وهو يرتدي "بيجاما" تشبه ملابس النساء، ليتصدر حديث مواقع التواصل حينها، وسط تشكيك أنها ملك طليقته.

على صعيد آخر، حققت أغنية "قنبلة الجيل" لحسن شاكوش ومؤدي المهرجانات حمادة مجدي، التي قُدمت لأول مرة في المسلسل الرمضاني "العتاولة"، في شهر أبريل الماضي، ارتفاعًا بنسبة 5,740٪ على منصة Spotify خلال آخر 6 أسابيع.

وتصدرت الأغنية القوائم مثل: أكثر 50 أغنية استماعًا في مصر على "Spotify"، خدمة البث الصوتي عبر الإنترنت الأكثر شهرة في العالم