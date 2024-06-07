مسنة مغربية تثير الجدل برقصها في احتفال شعبي (فيديو)

أثارت مسنة مغربية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول فيديو لها أثناء رقصها في احتفال قيل إنه شعبي أقيم في أحد المخيمات، بمشاركة مجموعة من النساء المسنات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المرأة وهي ترقص بطريقة اعتبرها البعض جريئة بينما رآها آخرون مضحكة، لتتباين الآراء بين الهجوم والدفاع عنها.

وعلق أحد النشطاء على الفيديو مدافعا عن السيدة بالقول: "ثقافة الموت يزعجها الفرح، ومن حق الإنسان في أي عمر أن يفرح ويرقص وينفض عنه غبار أعباء الحياة، لأن الحياة قصيرة وصعبة، لكن من يحارب الفرح لا يسعده إلا أن يرى العالم كله عبوسا بملامح يقطعها الحزن والضجر".

وأضاف: "من يزعجه أن يرى امرأة مسنة ترقص، فعليه أن يقصد أقرب أخصائي نفسي ليعالجه من الكبت والخبث القهري، مثل هذا الفيديو يمر مرور الكرام إلا عند العقول المضطربة العاصفة".

في المقابل، انتقد آخرون كل من نشر الفيديو، قائلين إنه مسرب من مناسبة خاصة، وليس من احتفال شعبي.