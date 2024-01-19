فريد من نوعه.. الكشف عن "متنزه نفطي" في السعودية (فيديو وصور)

وتقع المنصة البحرية الجديدة في مياه الخليج العربي بالقرب من مدينة الدمام غرب المملكة، وبالقرب أيضًا من حقل نفطي، لكنها لن تستخدم لأغراض الحفر والاستخراج للخام، بل ستضم مجموعة فنادق ومطاعم وأماكن للترفيه والمغامرات البحرية.

وتحمل المنصة اسم "THE RIG" وهي مشروع حكومي استثماري تم الكشف عن مخططه العام، حيث تظهر منصة في وسط البحر تحمل فوق قواعدها فنادق، ومطاعم، ومنشآت ترفيه مضاءة، ومهبطًا للطائرات المروحية العمودية، بينما يصلها الراغبون بذلك عبر القوارب أو المروحيات.