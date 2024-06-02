غرامة وترحيل.. السعودية تبدأ تطبيق عقوبة "الحج بلا تصريح"

بدأت السعودية، بتطبيق العقوبة على من يتم ضبطهم دون تصريح حج، في حملة تبدأ من اليوم الأحد الثاني من يونيو/ حزيران، حتى العشرين من الشهر الحالي.

وتطبّق العقوبة على المخالفين الذين يتم ضبطهم، داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أوضح الأمن العام أنه بدأ تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح محدد.

وتشمل العقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال (قرابة 2700 دولار) على المخالفين ضد كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.