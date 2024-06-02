غرامة وترحيل.. السعودية تبدأ تطبيق عقوبة "الحج بلا تصريح"
بدأت السعودية، بتطبيق العقوبة على من يتم ضبطهم دون تصريح حج، في حملة تبدأ من اليوم الأحد الثاني من يونيو/ حزيران، حتى العشرين من الشهر الحالي.
وتطبّق العقوبة على المخالفين الذين يتم ضبطهم، داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز.
وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أوضح الأمن العام أنه بدأ تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح محدد.
وتشمل العقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال (قرابة 2700 دولار) على المخالفين ضد كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وأكد الأمن العام أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
فيما تشمل عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.