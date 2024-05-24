رحلة بحرية "خيالية" احتفالا بالعرس الأسطوري لنجل أغنى رجل في الهند

اقترب موعد حفل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، إذ إن الاحتفالات الثانية لما قبل الزفاف، ستبدأ قريبا.

وتتعلق الاحتفالات الثانية برحلة بحرية، تستغرق 3 أيام، وتقطع مسافة 4380 كيلومترا، من إيطاليا إلى جنوب فرنسا.

ووفق وسائل إعلام هندية، سيحضر في الاحتفالات الثانية 800 ضيف على الأقل، 300 منهم من كبار الشخصيات حول العالم، بينما سيكون هناك 600 موظف لتلبية احتياجات الضيوف.

وتحمل الرحلة البحرية عنوان "الرحلة البحرية المستقبلية"، وستكون هناك سياسة "صارمة" بشأن منع استخدام الهواتف، حفاظا على الخصوصية.

ومن المقرر أن يكون زفاف أنانت أمباني، الابن الأصغر، وخطيبته راديكا ميرشانت في 12 يوليو/تموز القادم، في أجواء شديدة البذخ وأسطورية.

وأقيم الحفل الأول في مارس/آذار الماضي، واستمر 3 أيام، في حديقة على مساحة 3 آلاف فدان، المقامة على أرض مصفاة تكرير النفط في منطقة جامناجار، موطئ عائلة أمباني.

ويقال إن الحديقة تضم أكثر من 10 ملايين شجرة، وأكبر بستان مانجو في آسيا، كما أنها موطن لمركز أمباني لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات، الذي يضم 2000 حيوان تم إنقاذها من كل أنحاء الهند والعالم، وبينها: فهود، فيلة، نمور، أسود.

أما الحفل الختامي للزفاف، في يوليو، الذي تردد أن المغنية "ريهانا" ستحييه إلى جانب الساحر ديفيد بلين، فإن قائمة ضيوفه ستشمل مليارديرات الهند ومشاهير بوليوود، وسيشهد تقديم حوالي 2500 طبق للضيوف على مدار 3 أيام، وذلك لضمان عدم تناول الطبق نفسه مرتين، كما تقول الغارديان .