فريق نسائي سعودي يتحدث بعدة لغات لاستقبال الحجاج (فيديو)

وقوبل حديث الموظفات في الجوازات بالمطار، بإعجاب من أمير المدينة المنورة، سلمان بن سلطان الذي حضر لتفقد استعدادات استقبال الحجاج، كما وجد الفيديو تفاعلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتحدث الموظفات اللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية والإندونيسية ولغات أخرى مع توافد الحجاج من كل دول العالم.

واحتفت السعودية، يوم الخميس الماضي، بوصول أول طائرة تقل حجاجًا قدموا بشكل مبكر للمملكة بهدف أداء مناسك حج العام الحالي، وسط ترحيب خاص بضيوف الرحمن.

وأنهت السعودية استعداداتها الأمنية والخدمية لموسم الحج المقبل، حيث يشارك عدد كبير من رجال الأمن ومنسوبي الصحة ومؤسسات خدمية عديدة أخرى، ومتطوعون كثر في خدمة ضيوف الرحمن.

وبلغ عدد الحجاج الذين أدوا المناسك العام الماضي، نحو 1.8 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم.