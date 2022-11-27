قبلات أشرف حكيمي لوالدته تخطف الأضواء بعد مباراة المغرب وبلجيكا (صور)
حظي ظهور لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي مع والدته بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد الفوز الذي حققه المغاربة أمام المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم بقطر.
ولقي ظهور اللاعب "حكيمي" مع والدته التي قامت بتقبيله عقب المباراة إعجابًا كبيرًا من قبل رواد منصات التواصل، الذين أثنوا على ما قدمه اللاعب خلال المباراة.
وجرى تداول صور ومقاطع فيديو للاعب "حكيمي" مع والدته بشكل واسع عقب انتهاء المباراة، ووصفوها بأنها "لقطة المباراة"، وسط إشادة كبيرة بحضور السيدة المغربية إلى الملعب لمؤازرة منتخب بلادها، وتشجيعًا لابنها.
وحقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/0 على منافسه منتخب بلجيكا، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم 2022.
وألغى الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس هدفًا للمغرب سجله "حكيم زياش" من ضربة حرة مباشرة بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي على استاد الثمامة.
وسجل عبدالحميد صابري هدفًا للمغرب في الدقيقة 73 بعدما حول ضربة ركنية إلى هدف في مرمى الحارس المخضرم تيبو كورتوا.
وقضى زكرياء أبوخلال على أمل بلجيكا في إدراك التعادل بعدما سجل الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 90+2 بعد تمريرة عرضية من حكيم زياش.