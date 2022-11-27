قبلات أشرف حكيمي لوالدته تخطف الأضواء بعد مباراة المغرب وبلجيكا (صور)

حظي ظهور لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي مع والدته بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد الفوز الذي حققه المغاربة أمام المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم بقطر.

ولقي ظهور اللاعب "حكيمي" مع والدته التي قامت بتقبيله عقب المباراة إعجابًا كبيرًا من قبل رواد منصات التواصل، الذين أثنوا على ما قدمه اللاعب خلال المباراة.