إهانة عسكري لبناني على يد الأمن تثير غضبا واسعا (فيديو)
تسبب فيديو يصور عناصر من قوى الأمن الداخلي اللبنانية، وهي تصادر دراجة نارية تابعة لعنصر في الجيش اللبناني، غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما وصفه متابعون بـ"التحقير والإهانة" التي تعرض لها العنصر من قبل دورية الأمن.
وقال المعلقون إن معاملة الجندي اللبناني بهذا الشكل، وعدم احترام لباسه العسكري، يشكلان استهزاءً بالجيش، رمز حماية الوطن ومنعته.
وطالب البعض بفتح تحقيق مع عناصر دورية الأمن الداخلي، ومحاسبتهم بسبب تصرفهم المشين بحق الجندي. قائلين إن "كرامة الجندي من كرامة لبنان".
وكتبت إحدى المتابعات: "الرائد في قوى الأمن الداخلي الذي لم يحترم بزة الجيش العسكرية سوف تتخذ التدابير المسلكية بحقه.. لا وطن بدون سيادة ولا سيادة بدون جيش".
ووصف أحد المعلقين قائد دورية الأمن بـ"اللا أخلاق"، وقال: "ضابط بلا أخلاق وعليه احترام البدلة العسكرية، وإن كان الجندي مخالفاً للقانون المدني، يجب مراعاة الظروف الاقتصادية".
وأدت تداعيات الحادثة، إلى قيام الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، بإيقاف الضابط المسؤول عن دورية الأمن مع عنصر من أفرادها وإحالتهما إلى التحقيق.