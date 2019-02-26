الأردن.. فرق المكافحة تقضي على أول سرب جراد يدخل المملكة (فيديو)

تعاملت فرق المكافحة في وزارة الزراعة الأردنية مع مجموعات من الجراد وصلت إلى مدينة العقبة جنوب البلاد بحسب محافظ المدينة صالح النصرات.

وقال النصرات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مجموعات صغيرة من الجراد وصلت إلى بعض مناطق المحافظة من دول الجوار وتم رصدها في جنوب العقبة، وتم التعامل معها من خلال فرق المكافحة المتواجدة والقضاء عليها.

ولفت إلى أن الجهات المعنية بالعقبة تتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الزراعة لتزويدها بكافة المستجدات ومتابعة ورصد دخول مجموعات أخرى ليصار إلى مكافحتها مباشرة.

.ونشرت قناة رؤيا الأردنية عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوصول مجموعات من الجراد إلى محافظة العقبة

وكانت الأجهزة المعنية قد أعلنت عن استعدادها لمواجهة مجموعات الجراد وبعض الحشرات حيث تم تجهيز 55 فرقة مختصة لمكافحة الجراد و42 فرقة رصد ومسح منها في إقليم الجنوب و27 فرقة مختصة بالمكافحة و22 فرقة رصد ومسح مجهزة ومزودة بالأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة والمبيدات الحشرية.