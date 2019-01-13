بعد فشل الشركة التركية بمهمتها.. الجيش الأردني يفجر صوامع العقبة (فيديو)  

نفذت القوات المسلحة الأردنية، يوم الأحد، عملية تفجير صوامع القمح في مدينة العقبة جنوبي البلاد، بعد عملية تفجير فاشلة نفذتها شركة تركية الأسبوع الماضي.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان مقتضب على موقعها الرسمي الأحد، أن “القوات المسلحة الأردنية ممثلة بمديرية سلاح الهندسة، وبعد جهود فنية كبيرة أنهت عملية تفجير صوامع الحبوب في الميناء القديم في العقبة بشكل كامل”.

يشار إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أعلنت الإثنین الماضي، على لسان رئیسھا ناصر الشریدة عن تنفیذ عملیة تفجیر صوامع حبوب العقبة، في عملیة ستتم بواسطة التفجیر الفراغي (الھدم المضبوط بواسطة المتفجرات) من قبل شركة تركية مختصة بھذا النوع من التفجیرات وبواسطة ألف كیلوغرام متفجرات من مادة “البترابوست” وھي مادة مكونة من نترات الألمونیوم ومواد أخرى، ویتم التحكم بواسطتھا بآلیة سقوط الردم وفي أي اتجاه یخطط له.

وفشلت عملية التفجير الأولى التي بثت على الهواء مباشرة الأمر الذي أثار موجة من السخرية والتهكم بين الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطة تعاقدت مع الشركة التركية لتفجير الصوامع، بعد حادثة أودت بحياة 7 أردنيين، في أيار الماضي أثناء عملية تنظيف الصوامع.