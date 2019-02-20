”ناشونال جيوغرافيك“ أول علامة تجارية تحصل على 100 مليون متابع على ”إنستغرام“

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن ”ناشونال جيوغرافيك“ أصبحت أول علامة تجارية تحصل على 100 مليون متابع على ”إنستغرام“.

وحصل حساب المجلة على ”إنستغرام“ المعروف باسم “ NatGeo“، على هذا العدد الهائل من المتابعين خلال هذا الأسبوع، لينضم بذلك إلى المشاهير الذين حصلوا على لقب الأكثر متابعة على ”إنستغرام“ مثل ”سيلينا غوميز“، ”كيم كارداشيان”، ”بيونسي“، و“جاستن بيبر“ و“كريستيانو رونالدو“.

واحتفالًا بهذا التقدم وتقديرًا للمتابعين على ”إنستغرام“ الذين ساعدوا في الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي، قررت ”ناشونال جيوغرافيك“ إطلاق مسابقة تتطلب من المتابعين عرض صورهم المستوحاه من ”NatGeo“ على منصة ”إنستغرام“ الخاصة بهم باستخدام الهاشتاغ NatGeo100contest#.

ووفقًا للصحيفة، سيحصل الفائز في المسابقة التي تستمر 24 ساعة، على رحلة سفاري تصوير تابعة لناشونال جيوغرافيك في تنزانيا تبلغ قيمتها أكثر من 10 آلاف دولار، حيث سيتعلم المصور المبتدئ من الخبراء كيفية العمل بالحركة والضوء أثناء تصوير الحياة البرية في إفريقيا.

وستستغرق الرحلة 9 أيام وستشمل زيارات إلى ”نغورونغورو كريتر“ ومنتزه ”سيرينغيتي“ الوطني، كما سيقيم الفائز في فنادق ومخيمات فاخرة، ولإلهام المتسابقين، شاركت ناشونال جيوغرافيك مجموعة متنوعة من الصور المذهلة من مصوريها الخبراء.

وقال ”غاري نيل“، رئيس منظمة ”ناشونال جيوغرافيك بارتنرز“، في بيان له: ”إن ناشيونال جيوغرافيك والتصوير الفوتوغرافي سارا جنباً إلى جنب منذ نشرنا لأول مرة صورًا في مجلتنا في عام 1889“.

وأضاف: ”بفضل معجبينا الشغوفين ومصورينا الموهوبين للغاية، فإننا نستخدم إنستغرام لعرض عالمنا من خلال الصور المذهلة التي تلهم الناس للاهتمام بالكوكب، نحن ممتنين للغاية ويشجعنا أكثر أن 100 مليون شخص يريدون أن تكون ناشيونال جيوغرافيك في متناول أيديهم“.