ضبط 122مهاجرًا إفريقيا قبالة ساحل حضرموت اليمنية

ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم السبت، 122 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب، بينهم 40 فتاة، وذلك قبالة سواحل حضرموت شرق البلاد.

وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية الثانية، إن “قوات خفر السواحل ضبطت صباح اليوم السبت قارب على متنه عدد من المهاجرين غير الشرعيين بعد عملية ترصد وتتبع”.

وأكد البيان، ان “المهاجرين يحملون الجنسيتين الصومالية والإثيوبية”.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على إجلاء 300 مهاجرٍ إثيوبيٍ من اليمن عبر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ويموت المئات من المهاجرين غير الشرعيين في المياة اليمنية، إثر محاولاتهم الدخول الى اليمن عبر البحر.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الأسبوع المنصرم، إن أكثر من 100 مهاجر فقدوا على ما يبدو، في حين تأكد غرق 38 آخرين قبالة ساحل جيبوتي بعد انقلاب قاربين.

ووفق ما أكدت المنظمة الدولية، فإن عدة آلاف من المهاجرين يبحرون سنويًا من منطقة القرن الأفريقي باستخدام قوارب تنطلق من جيبوتي على أمل العبور إلى اليمن ومنه إلى شبه الجزيرة العربية بحثًا عن عمل.

وتقدر المنظمة وصول 150 ألف مهاجر إلى اليمن خلال الأشهر الأخيرة من العام 2018.