“إنستغرام” يطور ميزة جديدة.. تعرف على تفاصيلها

كشف تقرير عن تطوير “إنستغرام” خدمة جديدة تسمح للمستخدم أن يدير أكثر من حساب من داخل تطبيق واحد.

وقال التقرير الذي نشره موقع “إنجادجيت” التقني إن الميزة الجديدة تحمل اسم App Link وتتيح للمستخدم تسجيل الدخول بحساب واحد فقط خاص به رئيسي، لكن يمكن ربطه بأكثر من حساب آخر يتم فتحها تلقائيًا بمجرد التسجيل للدخول إلى الحساب الرئيسي.

لكن البعض حذر من أن هذه الميزة يمكن أن تكون خطيرة في حال تسريب بيانات حسابهم الرئيسي، حيث سيتمكن المخترق من الوصول إلى كافة حساباتهم، ولن يتمكن المستخدم من الوصول إلى أي منها من جديد.