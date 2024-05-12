لماذا تخلت ملكتا جمال أمريكيتان عن عرشيهما؟

أثارت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، وملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية، الجدل بعد إصدارهما بيانات غامضة تعلنان فيها تخليهما عن منصبيهما.

يوم الاثنين الماضي، نشرت نويليا فويغت، التي أصبحت أول امرأة أمريكية فنزويلية تنال لقب ملكة جمال الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، بيانًا عبر إنستغرام قالت فيه إنها ستتنحى عن منصبها من أجل "صحتها العقلية"، ووفقًا لمحللين، تضمنت الرسالة صرخة مخفية طلبًا للمساعدة.

وفي غضون 48 ساعة من استقالة فويغت، لحقتها ملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة صوفيا سريفاستافا عبر منشور في إنستغرام، قالت فيه إن "قيمها الشخصية لم تعد تتوافق مع ما تتجه إليه ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية".