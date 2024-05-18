مشاجرات وتدافع.. برلمان تايوان يتحول إلى "حلبة مصارعة" (فيديو)

تسبب خلاف حول إصلاحات برلمانية، إلى شجار عنيف بين النواب في تايوان بمشهد أقرب إلى "حلبة المصارعة".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تدافعا بين المشرعين من أحزاب السلطة والمعارضة داخل قاعة البرلمان، في مشاهد وصفها ناشطون بـ"الحرب".