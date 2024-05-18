مشاجرات وتدافع.. برلمان تايوان يتحول إلى "حلبة مصارعة" (فيديو)
تسبب خلاف حول إصلاحات برلمانية، إلى شجار عنيف بين النواب في تايوان بمشهد أقرب إلى "حلبة المصارعة".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، تدافعا بين المشرعين من أحزاب السلطة والمعارضة داخل قاعة البرلمان، في مشاهد وصفها ناشطون بـ"الحرب".
ويريد حزبا "الكومينتانغ" و"الشعب" المعارضان في تايوان، أن يمارس البرلمان قدرا أكبر من الرقابة على الحكومة، التي ترفض ذلك.
لكن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم وصف هذه المقترحات بأنها "إساءة استخدام للسلطة بشكل غير دستوري".
وأظهر مقطع فيديو، خطف أحد نواب الحزب الحاكم، لمشروع القانون المقترح والفرار به.
وتأتي هذه الأحداث قبل أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي.