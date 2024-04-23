رحمة رياض تفجع بوفاة شقيقتها

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض عن وفاة شقيقتها من والدها، من خلال منشور كتبته عبر حسابها على إنستغرام، طالبت خلاله متابعيها بالدعاء لشقيقتها بالرحمة، ولها بالصبر والسلوان.

وكتبت رحمة عبر خاصية القصص المصورة: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي من والدي رحمه الله".

ودعت رحمة لشقيقتها قائلة "اللهم اغفر لها وارحمها وأعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، وأجعلها في نعيم لا يفنى وأجمعنا بها في جنة الفردوس، لا تنسوها من دعائكم".