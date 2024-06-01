وفاة والدة ميشيل أوباما

توفيت ماريان روبنسون (86 عامًا)، والدة السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، بحسب بيان صادر عن عائلتي أوباما وروبنسون.

وجاء في البيان الصادر عن باراك وميشيل أوباما وكريغ وكيلي روبنسون وأطفالهما: "كأخت، وعمة، وابنة عم، وجارة، وصديقة للكثيرين، كانت محبوبة بشكل يفوق الكلمات من قبل عدد لا يحصى من الآخرين الذين تحسنت حياتهم بفضل وجودها".

وأضاف البيان: "لقد توفيت بسلام هذا الصباح، وفي الوقت الحالي، لا أحد منا متأكد تمامًا من كيفية المضي قدمًا من دونها"، بحسب ما أوردته شبكة "سي ان ان".

وكتبت ميشيل أوباما على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت أمي ماريان روبنسون هي صخرتي، وكانت موجودة دائمًا في كل ما أحتاجه. نحن نشعر بالحزن الشديد لإعلان وفاتها اليوم”.

وكتب باراك أوباما على منصة X : "سنقضي ما تبقى من وقتنا في محاولة الارتقاء إلى مستوى المثال الذي قدمته".

عاشت روبنسون مع عائلة أوباما خلال فترة وجودها في البيت الأبيض، وكثيرًا ما شوهدت في المناسبات مع العائلة الأولى، بما في ذلك توزيع أكياس الهدايا في عيد الهالوين.

روبنسون، وهي مواطنة من شيكاغو - حيث عادت بعد مغادرة عائلة أوباما البيت الأبيض - كانت متزوجة من فريزر روبنسون، وأنجبا طفلين، ميشيل وكريغ. توفي فريزر روبنسون عام 1991 بعد صراع طويل مع مرض التصلب المتعدد.

وبحسب البيان، كانت ماريان روبنسون منخرطة بشكل كبير في تعليم أطفالها.

وتذكر العائلة أن روبنسون علمت "أطفالها القراءة في سن مبكرة، إذ كانوا يجلسون معًا وهم ينطقون الكلمات على الصفحة؛ مما منحهم القوة والثقة في المدرسة".